Venezuelanos fazem fila para votar em opositor a Chávez

Os que apoiam a oposição estão mais interessados nas chances de um dos cinco candidatos tirarem Chávez do poder nas eleições presidenciais de outubro do que nas propostas de governo que apresentaram. O resultado irá definir o cenário para a mais antecipada disputa presidencial desde a primeira vitória de Chávez em 1998.

O principal candidato das eleições desde domingo é Henrique Capriles, 39 anos, governador do Estado de Miranda que conquistou um grande número de seguidores como uma alternativa jovem a Chávez, de 57 anos. Capriles, que pratica corrida e joga basquete com seus partidários, tem muito carisma, o que fez dele um adversário a altura de Chávez. Ele estreitou a diferença nas pesquisas recentes de opinião pública para um dígito e lidera as primárias com apoio de 40%. Pablo Perez, popular governador do Estado de Zulia, vem em segundo nas pesquisas que antecedem as primárias, com 10 pontos porcentuais abaixo de Capriles.

Na votação deste domingo serão também escolhidos candidatos da oposição para outros postos, incluindo de governador de 17 estados. As informações são da Associated Press.