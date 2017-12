Venezuelanos lembram nas ruas massacre de abril Sob o lema "É proibido esquecer", várias centenas de manifestantes venezuelanos desfilaram hoje pelo centro de Caracas para lembrar os violentos acontecimentos de 1 de abril, em que morreram 17 pessoas e que provocaram a saída temporária do poder do presidente Hugo Chávez. Com bandeiras nacionais e panelas, os opositores protestaram até o meio-dia, quando guardaram um minuto de silêncio em memória das pessoas assassinadas em 11 de abril. A manifestação ocorre em meio a insistentes rumores sobre descontentamento nas forças armadas e a divulgação de vídeos e convocações de supostos militares dissidentes que exigem a renúncia do mandatário. A lentidão nas investigações sobre o ocorrido em abril vem provocando críticas por parte de grupos opositores e organizações humanitárias que exigem a renúncia do procurador geral e do defensor do povo, aos quais acusam de retardar os processos e de atuar a favor do governo. Para Chávez, os enérgicos questionamentos da oposição contra o procurador e o defensor do povo têm por objetivo dar um "golpe institucional" para forçar sua destituição. Simultaneamente, várias centenas de simpatizantes do governo marcharam em outro ponto do centro de Caracas em memória dos mortos nas manifestações de abril. Os manifestantes pró-Chávez fizeram uma caminhada até a ponte Llugano, próxima ao palácio presidencial. Ao mesmo tempo, militares da reserva e outros da ativa, férreos opositores do atual mandatário, anunciavam através da emissora Unión Radio que marcharão até o Palácio Miraflores (sede da Presidência) na próxima semana, apesar da proibição das autoridades. A marcha "vai (acontecer), quer queira ou não o prefeito (Freddy) Bernal", proclamou à rádio o coronel Hidalgo Valero, referindo-se ao prefeito governista de Libertador, município da área metropolitana de Caracas. Falando à mesma rádio, Bernal disse ter examinado o assunto com o ministro da Defesa, Lucas Rincón, a quem reiterou que negaria sua autorização para a marcha, lembrando que as leis proíbem também os oficiais da ativa de fazerem proselitismo político. Já para o coronel Valero, um dos organizadores da marcha. "a Venezuela está a ponto de tornar-se comunista e o mínimo que podemos fazer é vestir nossos uniformes e ir a Miraflores para dizer ao tirano que vá embora". O protesto está sendo convocado para 20 de junho na Praça Altamira, num bairro residencial do leste da capital, de onde os manifestantes pretendem dirigir-se ao Palácio Miraflores. Mas o próprio Chávez advertiu sobre a ilegalidade da marcha em seu programa pelo rádio e a televisão de domingo passado.