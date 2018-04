Venezuelanos manifestam apoio a Chávez nas redes sociais

CARACAS - Milhares de venezuelanos prestaram apoio ao presidente Hugo Chávez por meio das redes sociais Twitter e Facebook, ao mesmo tempo em que continuam circulando rumores sobre a gravidade de seu estado de saúde.

Em apenas 24 horas, o perfil de Chávez no Twitter recebeu mais de 31 mil mensagens, a grande maioria exprimindo solidariedade e desejando a rápida recuperação do mandatário, depois da operação à qual foi submetido em Havana, Cuba.

Ontem, o vice-presidente venezuelano, Elías Jaua, declarou que "o pós-operatório imediato foi estável, clinicamente sem complicações sistêmicas" e que Chávez se encontrava em boas condições físicas e se recuperava de forma adequada.

O chefe de Estado viajou a Cuba na última semana, onde foi recebido pelo presidente Raúl Castro, para realizar uma operação na região da pélvis por conta do aparecimento de uma lesão no mesmo local onde havia sido diagnosticado um tumor em junho do ano passado.