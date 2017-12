Venezuelanos no Brasil escolhem presidente Os eleitores venezuelanos registrados no Brasil votam neste domingo em um ambiente tranqüilo, de acordo com fontes diplomáticas. De um total de 1.221 venezuelanos registrados nos consulados, 635 estão inscritos para votar, segundo dados da embaixada venezuelana. Na cidade de São Paulo, onde vivem metade dos venezuelanos, o movimento foi intenso na sede do consulado, no bairro dos Jardins, de acordo com o cônsul geral da Venezuela na cidade, Jorge Durán. No Rio de Janeiro vivem 165 eleitores em Brasília, 65. Há outros 80 eleitores espalhados pelas cidades de Manaus e Boa Vista. Segundo representantes diplomáticos, a quantidade pequena de venezuelanos no Brasil difere da crescente relação comercial e política entre os dois países que têm crescido após o ingresso da Venezuela no Mercosul. Nas eleições detes domingo, 16 milhões de venezuelanos elegem o presidente que governará o país entre 2007 e 2013. Os principais candidatos são Hugo Chávez, atual presidente que tenta a reeleição e é favorito nas pesquisas e seu adversário, o candidato Manuel Rosales.