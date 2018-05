Venezuelanos vão às urnas em 10 Estados

Mergulhada em uma crise desencadeada pelas fortes chuvas que começaram há 15 dias - os temporais deixaram 34 mortos e afetaram 70 mil pessoas -, a Venezuela realizou ontem votações para eleger dois governadores e 11 prefeitos. Embora as eleições regionais venezuelanas tenham sido realizadas há dois anos, o governo do presidente Hugo Chávez (foto) mede forças com a oposição em 10 de 24 Estados, que tiveram problemas ou de abandono ou de morte de governantes. Entre as regiões que realizam votação, estão os Estados de Amazonas e Guárico.