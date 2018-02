Venizelos é nomeado vice-premiê da Grécia O primeiro-ministro da Grécia, Antonis Samaras, anunciou nesta segunda-feira uma reformulação do seu gabinete ministerial, após a saída do partido Esquerda Democrática da coalizão de governo. O líder do Partido Socialista (Pasok), Evangelos Venizelos, foi nomeado vice-premiê e ministro de Relações Exteriores, enquanto Yannis Stournaras permaneceu à frente do Ministério de Finanças.