Vento diminui e facilita combate a incêndio nos EUA A diminuição nos chamados ventos de Santa Ana permitiu aos bombeiros combater os incêndios que continuavam hoje próximos de residências nos subúrbios da região noroeste de Los Angeles, nos Estados Unidos. Equipes de bombeiros passaram a noite de ontem tentando apagar as chamas. Três focos já queimaram 88 quilômetros quadrados no sul da Califórnia. Os bombeiros torcem para que os ventos continuassem dando uma trégua, o que ajudaria no controle das chamas. A umidade do ar bastante baixa e os ventos fortes contribuem para que o fogo atinja freqüentemente a área nesta parte do ano e cause estragos. Os focos destruíram dezenas de casas, no início da temporada de incêndios no Estado norte-americano. Milhares de pessoas tiveram que deixar suas casas e duas morreram. Um homem morreu por causa das chamas e um motorista foi morto em um acidente, enquanto um incêndio se aproximava da rodovia em que trafegava.