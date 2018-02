Ventos fortes e chuvas de monção matam 27 no Sri Lanka

A marinha do país está em busca de 29 pescadores e mais de 32 embarcações desaparecidos desde que as chuvas de monção e os fortes ventos atingiram a região no sábado (horário local), disse Pradeep Kodippili, um porta-voz do centro de gerenciamento de desastres do governo.

Ele afirmou que os pescadores têm sido os mais atingidos pelo clima extremo. Entre os 27 mortos, apenas uma pessoa não era pescadora. Segundo Kodippili, outros 35 pescadores ficaram feridos.

A marinha e a força aérea do Sri Lanka acionaram três navios e dois helicópteros para uma operação conjunta e conseguiram resgatar 20 pescadores no mar. Fonte:Associated Press.