Ventos fortes provocam caos em parte dos Estados Unidos Rajadas de vento de até 109 km/h espalharam o caos em comunidades no nordeste dos EUA, região do país que inclui a capital, Washington, e Nova York. Passageiros do sistema de transporte coletivo tiveram de enfrentar destroços caídos sobre os trilhos dos trens de subúrbio e viagens tumultuadas de balsa. Mais de 275.000 casas e estabelecimentos comerciais na região ficaram sem força, e aeroportos registraram atrasos de mais de uma hora. pelo menos uma morte foi atribuída ao vendaval - um homem de 52 anos, morto ao norte da cidade de Nova York, quando uma árvore caiu sobre seu carro. Dois caminhões de grande porte tombaram durante o rush da manhã, um engarrafando o tráfego na ponta George Washington, que liga New Jersey a Nova York, e o outro a ponte Tappan Zee, em Nova York. Na água, uma balsa indo de New Jersey para a ilha de Manhattan "balançou entre as ondas, e a segunda onda lavou a proa", disse o porta-voz do transporte aquático de Nova York, Pat Smith , acrescentando que não há informe de feridos.