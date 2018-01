Verão europeu de 2003, talvez o mais quente em 500 anos O verão europeu de 2003 foi provavelmente o mais quente já vivido pelo continente em pelo menos cinco séculos, disseram pesquisadores que analisaram registros antigos de temperatura. A onda de calor causou a morte de mais de 19.000 pessoas. Pesquisadores da Universidade de Berna coletaram e analisaram dados sobre as temperaturas registradas em diversos pontos da Europa, algumas delas datando de 1500. Eles constataram que a temperatura vinha aumentando constantemente, mas o verão passado foi certamente o mais tórrido de todos os analisados. "Considerando a Europa como um todo, o verão de 2003 foi de longe o mais quente", disse Jurg Luterbacher, climatologista e autor principal de um estudo publicado na edição desta semana da revista especializada Science. Luterbacher disse que o estudo mostrou que os invernos europeus também são menos frios que os de antigamente. As temperaturas médias anuais e durante o inverno registradas nas três décadas entre 1973 e 2002 foram as mais altas dos últimos cinco séculos, disse ele. Diversos estudos relacionam o aumento da temperatura na América do Norte e em outras partes do mundo ao aquecimento global causado pela queima de combustíveis fósseis, mas Luterbacher preferiu não entrar nesses detalhes. "Nós não tentamos determinar as causas disso. Apenas revelamos o que constatamos."