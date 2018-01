Verdes anunciam que Ralph Nader não disputará presidência Um porta-voz do Partido Verde dos Estados Unidos anunciou que o advogado Ralph Nader não disputará a Casa Branca na eleição presidencial norte-americana de 2004 pela agremiação. Nader, que é conhecido como defensor dos direitos dos consumidores, ainda não descartou a hipótese de concorrer como independente e deverá anunciar sua decisão sobre isso somente em janeiro. Na eleição de 2000, Nader obteve 3% dos votos e sofreu fortes críticas por "tirar" votos do então vice-presidente Al Gore, do Partido Democrata. No Estado decisivo da Flórida, Gore foi derrotado por George W. Bush, do Partido Republicano, por menos de mil votos de diferença; naquele Estado, Nader obteve cerca de 100 mil votos. Muitos democratas acreditam que, caso Nader não estivesse na disputa, Al Gore seria o presidente hoje.