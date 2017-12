Verdes franceses elegem Cécile Duflot e nova diretoria O conselho nacional inter-regional dos Verdes franceses elegeu neste sábado os 15 membros de sua direção e pôs à frente como nova secretária nacional Cécile Duflot, de 31 anos e que substitui Yann Wehrling. Duflot, membro influente da corrente mais esquerdista da formação ecologista, se apoiará diretamente durante seu mandato de dois anos em Wehrling, que passa a ser o porta-voz do partido, pois já o exerceu antes de aceder ao principal órgão diretor. Também foi designada porta-voz Anne Souyris, enquanto Mireille Ferri conservou a secretaria nacional adjunta, embora com novas Atribuições. A responsabilidade sobre a organização das eleições foi deixada nas mãos de Michel Bock, personalidade próxima à ex-ministra francesa do Meio Ambiente Dominique Voynet, que é a candidata dos Verdes para as eleições presidenciais do ano que vem. Segundo as pesquisas, Voynet não tem mais do que 2% das intenções de voto, marginada pelo fenômeno de Nicolas Hulot, apresentador de um programa televisivo de sucesso sobre questões ambientais que dificultou a possibilidade dela concorrer ao pleito presidencial. Hulot, que busca o compromisso dos candidatos dos grandes partidos a um programa de propostas ecologistas que ele elaborou para renunciar ao pleito, constitui um sério problema para os Verdes.