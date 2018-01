Verdes superam comunistas na França Seja qual for o resultado do segundo turno das eleições municipais francesas no domingo, os socialistas já estão sendo obrigados a levar em conta uma nova realidade nascida nas urnas do primeiro turno: os verdes surgem como segunda força política da chamada maioria plural de esquerda que reúne também comunistas e radicais. Mais uma vez os comunistas franceses regridem - uma tendência que se acentua a cada eleição. Eles estão perdendo terreno tanto para a chamada esquerda crítica quanto para extrema esquerda, cujos partidos, a Liga Comunista Revolucionária, de Alain Krivine, e a Luta Operária, de Arlette Laguiller, melhoram suas posições graças aos votos de comunistas descontentes com o atual processo de institucionalização do PCF.Mais informações