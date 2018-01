Vereador acusado de atirar contra marcha se entrega na Venezuela Um tribunal venezuelano ordenou a prisão preventiva do vereador do partido oficialista Richard Peñalver, que se entregou hoje às autoridades depois de se esconder por mais de três semanas, acusado de disparar contra a marcha que desencadeou o golpe de 12 de abril contra o presidente Hugo Chávez. Peñalver foi captado por câmeras de televisão disparando uma arma automática de forma indiscriminada contra os participantes de uma marcha formada por opositores nas cercanias do palácio do governo, em Caracas. este conflito sangrento resultou na derrubada temporária do presidente Chávez. Peñalver, vereador do município de Libertador, na grande Caracas, se entregou hoje na sede dos tribunais da capital em meio a dezenas de seguidores de Chávez.