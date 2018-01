Vereador de Mossul é assassinado em emboscada Homens armados abriram fogo nesta segunda-feira contra um carro no qual viajavam dois vereadores da cidade iraquiana de Mossul, no norte do país, causando a morte de um deles, Akram Mahmoud Nijim, e deixando o outro ferido, informou a polícia local. Insurgentes também tentaram sem sucesso assassinar um comandante de polícia em uma cidade do centro do Iraque. Em Khaldiya, a oeste de Bagdá, uma bomba explodiu sob o carro de Ismail Turki, comandante de polícia da cidade, no momento em que ele saía de sua casa na manhã de hoje. O motorista de Turki e o seu guarda-costas ficaram feridos, disse um vizinho. Turki escapou ileso. Em Bagdá, insurgentes dispararam morteiros contra duas delegacias no centro da capital iraquiana, deixando quatro pessoas feridas, inclusive um policial, informaram autoridades locais. Os ataques ocorreram pouco antes de o Conselho de Governo iraquiano assinar uma constituição interina para o país. Guerrilheiros supostamente leais ao deposto presidente Saddam Hussein ou ligados a grupos extremistas estrangeiros têm promovido ataques contra militares e civis iraquianos que trabalham ao lado das forças de ocupação do Iraque lideradas pelos Estados Unidos. Enquanto isso, soldados americanos detiveram um clérigo islâmico acusado de pregar a guerra santa contra os soldados americanos, anunciou o Exército dos EUA nesta segunda-feira. O xeque Mohammed Moriah foi detido na manhã de ontem por soldados americanos em Khalas, perto de Bakouba, 72 quilômetros a sudeste de Tikrit. Um porta-voz do Exército americano acusou o clérigo de envolvimento em um atentado a bomba promovido em dezembro último que resultou na morte de um civil iraquiano e um soldado americano na região de Khalas. Soldados dos EUA também detiveram 14 iraquianos suspeitos de atacar forças de ocupação em Baqouba em duas ocasiões entre ontem e hoje. Os soldados apreenderam um artefato antitanque, quatro lança-granadas, 12 fuzis AK-47 e quatro granadas de mão.