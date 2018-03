Vereador de Nova York morre em tiroteio na prefeitura O vereador James Davis, do Partido Democrata, morreu logo após ser atingido pelo tiroteio ocorrido dentro da prefeitura de Nova York. De acordo com informações da imprensa norte-americana, Davis teria sido levado dois tiros no peito. Um policial também foi atingido está em estado grave. Testemunhas, entre elas o vereador Charles Barron, disseram que o autor dos disparos aparentemente também foi baleado no tiroteio. Outras testemunhas, no entanto, dizem que a polícia ainda está à procura do autor dos disparos.