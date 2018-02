Vereadores do Rio querem levar condecoração a Arafat Na quinta-feira, dois vereadores da Câmara Municipal do Rio desembarcarão no aeroporto de Tel Aviv com uma difícil missão: chegar até o presidente da Autoridade Palestina (AP), Yasser Arafat, e condecorá-lo com a Medalha Pedro Ernesto, a maior comenda concedida pelo legislativo carioca. Para alcançar seu objetivo, os parlamentares Pedro Porfírio (PDT) e Rubens Andrade (PSB) terão que ir até Ramallah, na Cisjordânia, onde fica a sede da AP. O problema é que a cidade é considerada "zona militar fechada" por Israel. "Eu, particularmente, pretendo entrar em greve de fome se não me deixarem entrar", disse Porfírio à AE, hoje, por telefone. Ele está em Damasco, na Síria, desde o dia 5, a convite do governo local. Antes de deixarem o Rio, no dia 3, o Consulado de Israel desaconselhou os vereadores a tentarem chegar até Arafat por seu país, indicando a Jordânia como rota alternativa. Diante do impasse, a prefeitura de Nazaré, na Cisjordânia, assumiu a responsabilidade de levá-los até Arafat. "O prefeito formalizou um convite e esperamos que ele nos espere no aeroporto de Tel Aviv. Nós corremos o risco de voltar do aeroporto. Estamos preocupados, mas não podemos recuar", afirmou Porfírio. Ele criticou a política externa brasileira em relação ao conflito no Oriente Médio. "O Itamaraty está muito fraco, poderia ser mais ativo na busca de uma solução para o problema. Com o nosso ato, queremos chamar a atenção da nação brasileira. O Rio não pode ficar à margem dessa questão."