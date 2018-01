Veredicto contra Libby deve ser respeitado, diz Bush O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, disse nesta quarta-feira, 7, que o veredicto imposto contra Lewis "Scooter" Libby deve ser respeitado, mas acrescentou que lamenta pelo que aconteceu ao ex-assessor do governo e a sua família. "Foi um longo processo a respeito de um assunto sério, e um júri o condenou. Temos de respeitar tal condenação", disse Bush à CNN em espanhol. Libby, que foi chefe de gabinete do vice-presidente Dick Cheney e conselheiro do presidente, foi considerado culpado por perjúrio e obstrução da justiça num processo relativo ao vazamento da identidade de uma agente da CIA, casada com um diplomata que fora contrário a guerra do Iraque. Advogados de Libby disseram que vão pedir um novo julgamento ou, se não for possível, recorrerão da condenação. Bush disse que não faria mais comentários sobre o caso porque ele ainda está em curso. "Em um nível pessoal, fiquei triste. Fiquei triste por um homem que trabalhou no meu governo, particularmente triste por sua família." A Casa Branca não descarta nem confirma a possibilidade de Bush usar seu direito constitucional de perdoar Libby.