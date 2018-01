Vermes sobrevivem à queda do ônibus espacial Centenas de vermes usados em uma experiência científica a bordo do ônibus espacial Columbia foram encontrados vivos entre os destroços, informa a agência espacial americana, a Nasa. Os vermes, da variedade C. elegans, estavam em destroços descobertos no Texas há várias semanas. Técnicos catalogando os destroços no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, não haviam aberto as latas contendo vermes e células de mofo até esta semana. Todos os sete astronautas foram mortos quando a nave se desintegrou sobre o Texas em 1º de fevereiro. O Columbia transportava 60 experiências científicas. ?Até onde sei, este é o único experimento vivo que foi localizado e identificado?, disse o porta-voz da Nasa Bruce Buckinham. Os vermes e o mofo estavam num mesmo armário, de quatro quilos. Os vermes estavam distribuídos em seis latas, cada uma contendo oito placas de petri. Os C. elegans, cada um do tamanho aproximado de uma ponta de lápis, faziam parte de uma experiência sobre uma nova solução nutriente. Os vermes, cujo ciclo de vida dura de sete a dez dias, já estão na quarta ou quinta geração, disse Buckinham.