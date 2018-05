Versalhes abriga exposição de tronos

O Palácio de Versalhes, na França, abriga uma exposição de tronos utilizados por monarcas de diversos países ao longo da história.

A mostra, que tem 40 tronos de diferentes partes do mundo, dá uma ideia da imponência e da grandiosidade com que reis e imperadores conduziram as suas nações ao longo dos séculos.

Uma das peças expostas foi utilizada por Napoleão Bonaparte durante sessões do senado francês. O imperador, que tomou o poder em 1799, teve um número maior de tronos do que qualquer monarca da França antes dele.

Outro trono da exposição foi utilizado pelo papa Inocêncio 10º, que comandou a Igreja Católica entre 1644 e 1655.

Outro, chamado de howdah, era colocado nas costas de elefantes que carregavam o rei da Tailândia, que era considerado a reencarnação de um deus.

O Palácio de Versalhes, que abriga a exposição, serve hoje tanto como uma lembrança das antigas monarquias francesas como quanto um símbolo da sua derrocada, depois da queda de Luís 16, em 1792. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.