Versão em espanhol do hino americano estréia nesta sexta A primeira versão em espanhol do hino dos Estados Unidos, que já suscitou grande polêmica, estréia nesta sexta-feira em meio ao debate sobre a política migratória, e dias antes das manifestações em defesa dos direitos dos imigrantes marcadas para 1º de maio. A canção, gravada por várias estrelas latinas, chamada "Nuestro Himno" (Nosso Hino), já foi entregue às emissoras, com pedido para ser transmitida a partir das 19 horas, na costa leste (20 horas de Brasília), desta sexta-feira, segundo a imprensa americana. Sob o título "As notas discordantes de um hino", o jornal The Washington Post destacou que a iniciativa irritou muitos conservadores, que reivindicam o uso exclusivo do inglês nos Estados Unidos. "Somos americanos" Entre os músicos que colaboraram na gravação de "Nuestro Himno" estão Gloria Trevi, Carlos Ponce, Tito "El Bambino", Olga Tañón, "Pitbull" (Armando Pérez), e o Prêmio Grammy haitiano Wyclef Jean, que desta vez canta em espanhol. Cada um canta uma estrofe da música, que será incluída no disco dedicado aos imigrantes "Somos Americanos". Os lucros originado pela venda do disco e de sua versão em mp3 serão destinados a organizações de defesa dos imigrantes.