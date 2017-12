Versão em espanhol do site da Casa Branca é deletada

Se a falta de latinos no gabinete pela primeira vez em três décadas dava margem a críticas a Donald Trump, a retirada da versão em língua espanhola das contas oficiais da Casa Branca em redes sociais mandou o recado: a nova administração não se sente pressionada por esta comunidade de imigrantes, na qual a parcela de mexicanos é a maior.

A comunicação direta em espanhol foi alimentada durante o mandato de Barack Obama, que teve até um blog nessa língua. Neste fim de semana, o botão “em espanhol” do site oficial da Casa Branca sumiu, não está claro se definitivamente. Trata-se de mais um sinal de que o governo americano, que criou o dia nacional do patriotismo, prioriza o público de fala inglesa.

No dia 31, o presidente americano receberá com o líder mexicano, Enrique Peña Nieto. Trump disse ontem que os dois tratarão de imigração e da renegociação do Tratado de Livre-Comércio da América do Norte (NAFTA), integrado também pelo Canadá e assinado há duas décadas.

A renegociação foi uma das promessas de campanha eleitoral que preocuparam os mexicanos. Outra é a construção de um muro em toda a fronteira. Peña Nieto já disse que não pagará pela barreira, como quer Trump. O americano não fala espanhol – no qual Obama arranhava algumas palavras – e Peña Nieto foi alvo de brincadeiras de seus conterrâneos quando tentou falar inglês em público.