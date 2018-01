Versões contraditórias para morte de civis em bloqueio Militares americanos lamentaram a morte de pelo menos sete mulheres e crianças iraquianas numa barreira rodoviária no sul do Iraque, mas consideraram que a morte de civis na guerra é "inevitável". O incidente pode sabotar esforços da coalizão para ganhar a simpatia do povo do Iraque. Os militares dos EUA disseram que os soldados, cada vez mais nervosos com o perigo de ataques suicidas, abriram fogo na segunda-feira, quando o motorista da caminhonete não parou no bloqueio, como ordenado. Mas um repórter do Washington Post no local afirmou que ao todo 10 iraquianos foram mortos, entre eles cinco crianças com menos de cinco anos. Logo depois dos disparos, um capitão americano acusou os soldados de não terem feito os disparos de advertência que poderiam ter evitado a tragédia. Os soldados são da 3ª Divisão de Infantaria do Exército dos EUA, que perdeu no sábado quatro militares em outra barreira quando um soldado iraquiano, se passando por motorista de táxi, detonou um carro-bomba num ataque suicida. Num incidente semelhante, outro iraquiano foi morto hoje num bloqueio nas proximidades da cidade de Shatra, centro-sul iraquiano, segundo o capitão da Marinha dos EUA Frank Thorp. Também, o Comando Central dos EUA informou que um prisioneiro iraquiano foi morto a tiros depois de tentar pegar a arma de um marine, enquanto era interrogado. A morte das pelo menos sete mulheres e crianças ocorreu nas proximidades de Najaf, cerca de 32 km ao norte do local do atentado suicida de sábado. Numa entrevista na sede do Comando Central no Catar, o general de brigada Vincent Brooks disse hoje que as forças da coalizão têm mantido um estado de alto alerta desde o ataque suicida. "Em todos os casos, nas barreiras e no geral, mantemos o direito de autodefesa", argumentou Brooks. "Aumentamos a vigilância devido à tática de esquadrões da morte iraquianos?. "Ao mesmo tempo que lamentamos a perda de vidas civis, isso continua sendo inevitável", afirmou. Entretanto, o incidente pode alimentar a oposição à invasão anglo-americana entre iraquianos na região muçulmano xiita, onde Washington esperava que houvesse uma revolta popular contra Saddam Hussein - o que não ocorreu. O Comando Central relatou que a caminhonete aproximou-se da barreira rodoviária e os soldados fizeram sinais para a motorista parar. O carro teria continuado em movimento e os soldados, então, fizeram disparos de advertência para o ar. O veículo não parou e disparos foram feitos contra seu motor. Como último recurso, garantiu o comando, soldados atiraram contra os passageiros. Dois outros civis ficaram feridos, segundo o Comando Central. No comunicado, foi dito que 13 pessoas, mulheres e crianças, estavam no carro. Mas o jornal Washington Post, cujo repórter acompanha a 3ª Infantaria, manteve que 15 pessoas viajavam no Toyota 4x4 e que 10 foram mortas, entre elas cinco crianças aparentemente com menos de cinco anos. Um dos feridos era um homem que estaria se recuperando, segundo o repórter. O jornalista relatou que um capitão gritou com os soldados, porque eles não fizeram os disparos de advertência no momento adequado. O capitão teria observado com binóculos o veículo se aproximar e ordenou por rádio aos soldados para fazerem disparos de advertência e, caso ele não parasse, que dessem tiros de metralhadora contra o radiador do Toyota. Mas os soldados não teriam seguido as ordens e o carro continuou em movimento. O capitão, então, ordenou: "Parem ele!". Uma dezena de disparos de canhão de 25 mm foi feita contra o carro, escreveu o Post. O capitão gritou então pelo rádio para o líder do comando: "Vocês acabaram de matar um família porque vocês não fizeram os disparos de advertência rápido o suficiente", relatou o Post. "Foi a coisa mais terrível que eu já vi, e espero que nunca veja nada igual de novo", disse o sargento Mario Manzano, um médio de 26 anos, ao Post. Oficiais dos EUA ofereceram às famílias das vítimas um compensação em dinheiro não especificada. Veja o especial :