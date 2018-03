Vestibular na China exige exame de Sars Milhares de estudantes, que participaram hoje de um exame para o ingresso nas universidades chinesas, foram obrigados a apresentar um documento que certificava que eles estavam livres do vírus que causa a Sars. Em Pequim, 80 mil estudantes participaram da seleção, no maior evento público desde que a epidemia de pneumonia fechou escolas e universidades em abril e colocou milhares de pessoas sob rígida quarentena. Nas últimas 24 horas a China não registrou nenhum caso de infecção ou morte causado pela Sars, segundo o ministério da Saúde do país. A epidemia deixou 338 mortos na China continental e mais de 5 mil pessoas foram contaminadas.