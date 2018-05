Vestido de Kate Middleton é tratado como segredo de Estado

Há um segredo lá fora, guardado zelozamente no mais alto nível do Estado britânico.

Um segredo que milhões estão desesperadamente tentando descobrir, e sobre o qual jornalistas se acotovelam para descobrir pistas.

A informação ultrasecreta não é um arquivo de inteligência, ou uma patente científica destinada a tornar seu dono imensamente rico. Não se trata da cura do câncer ou de uma arma de destruição em masa.

Ele tem cores pastéis, é feito de seda, e, possivelmente, tem formato de merengue. É um vestido de noiva, desenhado para a futura princesa Catherine.

Quando ela sair do carro e caminhar rumo à Abadia de Westminster em seus últimos momentos como senhorita Middleton no dia 29 de abril, milhões de olhos estarão em seu vestido.

Assim como em muitas cerimônias de casamento, o vestido terá um status na hierarquia do evento próximo ao da própria noiva.

Mas o nível de fascínio em torno desta vestimenta particular foi amplificado e multiplicado pela fama mundial da monarquia britânica. Antes de qualquer um ter sequer posto os olhos no vestido, as buscas por "vestido de casamento de Kate Middleton" já chegam a mais de 300 mil no Google.

Sempre alerta ao apetite do público, a imprensa mobilizou todo seu poder para descobrir como será o vestido e qual será seu criador.

Paparazzi recentemente fotografaram a mãe de Kate e a irmã da noiva em frente a uma loja do designer Bruce Oldfield. As imagens foram destrinchadas à exaustão, com uma força-tarefa de análise geralmente dedicada a vídeos de Osama Bin Laden.

Republicanos e aqueles indiferentes à moda e à novela da Casa de Windsor podem ficar perplexos, ou irritados, com um assunto tão aparentemente trivial sendo foco de tanta ateção.

Mas se a experiência de outros casamentos reais ensinou algo, o palácio deve fazer frente a tamanho escrutínio com uma campanha digna das forças secretas militares britânicas, para manter segredo sobre o vestido.

Elizabeth Emanuel sabe disso. Em 1981 ela e seu marido David se viram esmagados pela atenção da imprensa quando foi revelado que eles estavam desenhando o vestido de Diana.

Guardas noturnos

Elizabeth diz que jornalistas vasculhavam suas latas de lixo, telefonavam dizendo que seriam demitidos a menos que ela lhes desse informações, tentaram subornar sua equipe e alugaram um escritório em frente ao seu estúdio.

Sem qualquer ajuda ou orientação do palácio, ela foi forçada a se sair com medidas elaboradas de segurança.

"Pusemos o vestido em um enorme cofre", disse Elizabeth. "Eles tiveram que trazê-lo pela janela. Tínhamos dois seguranças, Jim e Bert, que tomavam conta do cofre durante a noite, quando íamos para casa.

"Foi uma pressão enorme. Se vazasse, tínhamos um reservado. Parecia muito com o original, com mangas parecidas. Diana estava linda quando veio ao estúdio."

Dede o começo dos anos 1980, a imprensa se tornou cada vez mais voraz, mas o palácio também ficou mais esperto.

Elizabeth diz que estilistas, hoje muito mais conscientes da voracidade da imprensa na era pós-Diana, terão um papel muito mais proeminente em manter o vestido um segredo.

Com tantos envolvidos na produção de um vestido tão elaborado, o que aumenta a rede de fornecedores, o potencial de vazamento será consideravelmente alto.

O prestígio de trabalhar em um projeto de design de tão alto perfil vai, obviamente, ser suficiente para manter bocas fechadas.

Mas é improvável que isso seja o suficiente para o palácio, que deve insistir na assinatura de contratos de confidencialidade.

Além disso, a planejadora do casamento Siobhan Craven-Robbins diz que há muito mais truques no negócio, como marcar encontros com pseudônimos.

"A coisa mais importante é não ser seguida por paparazzi quando se vai experimentar o vestido", diz ela. "Eu imaginaria que o designer iria até a noiva no palácio, em vez de recebê-la em seu estúdio.

Estratégia

O palácio adotou uma estratégia dura para driblar a imprensa.

O ex-editor do "Daily Mirror" James Whitaker suspeita que as fotografias dos Middleton em frente à loja de Oldfield tenham sido uma tentativa da família real de enganar os jornalistas.

"Tenho certeza de que agora os editores estão dizendo 'eu sei quem o designer é'", afirma ele. "E qualquer jornalista de respeito tentará descobrir".

Entretanto, a ex-especialista da BBC em monarquia Jennie Bond suspeita que, mesmo na Grã-Bretanha de 2011, costureiros tenham uma arma poderosa a seu favor:

"Eles usarão a honra" afirma ela. "Você é privilegiado por estar desenhando um vestido para realeza, e em troca você mantém a boca fechada".

Quem, afinal de contas, quer ser aquele que vai estragar o grande dia da noiva? Enquanto isso permanecer sendo um fator, a monarquia tem chances de guardar seu mais intrincadamente bordado segredo. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.