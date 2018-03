Vestígio do corpo de Steve Fossett é encontrado com avião

Junto com os destroços do avião do aventureiro Steve Fossett, localizados em uma escarpada região de montanha no leste da Califórnia, nos Estados Unidos, foram encontrados restos de um cadáver. Segundo especialistas, existe material suficiente para ser feito um teste de DNA. O Bellanca, monomotor pilotado por Fossett, desapareceu em 3 de setembro do ano passado. O aventureiro foi declarado oficialmente morto em fevereiro deste ano. Segundo o xerife do condado de Madera, John Anderson, aparentemente o avião do aventureiro mergulhou de encontro à montanha. Os destroços do aparelho foram avistados ontem durante um sobrevôo da floresta nacional de Inyo, perto da cidade de Mammoth Lakes. Uma equipe da Agência Nacional de Segurança em Transporte dos Estados Unidos foi enviada ao local com a missão de apurar a causa da queda. A região começou a ser vasculhada esta semana, depois de um homem que acampava na região ter encontrado os documentos de Fossett. Os destroços da aeronave foram localizados a 400 metros do local onde o homem, identificado como Preston Morrow, disse ter encontrado os documentos, na segunda-feira. Os documentos foram a primeira pista sobre o paradeiro do aventureiro desde que ele decolou com seu monomotor de um rancho em Nevada. A região, situada a menos de 150 quilômetros do ponto de decolagem, já havia sido sobrevoada antes durante as buscas, mas as montanhas não eram consideradas um local provável da queda. Fossett fez fortuna nos mercados de Chicago. Ele ganhou fama internacional por ter protagonizado mais de cem tentativas de dar a volta ao mundo a bordo de balões, aeroplanos, jatos e barcos. Em 2002, ele se tornou a primeira pessoa a dar a volta ao mundo sozinha em um balão. Entre outras proezas, ele atravessou o Canal da Mancha a nado e concluiu a prova de resistência Ironman.