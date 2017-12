Vestígios de arma química são encontrados em roupas de acusadas por morte de irmão de Kim Jong-un

SHAH ALAM, MALÁSIA - Vestígios do agente neurotóxico utilizado no assassinato na Malásia do meio-irmão do líder norte-coreano, Kim Jong-un, foram encontrados nas roupas das duas mulheres acusadas pelo crime, afirmou nesta quinta-feira, 5, um químico durante o julgamento.

+ Perguntas e Respostas: o agente nervoso VX

Esta é a primeira prova que vincula diretamente as duas mulheres ao agente neurotóxico VX, uma versão altamente letal do gás sarin, considerado uma arma de destruição em massa.

+ Malásia investiga origem de arma química usada para matar Kim Jong-nam

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No dia 13 de fevereiro, Kim Jong-nam, meio-irmão de Kim Jong-un, morreu 20 minutos depois de ser atingido no rosto pelo produto químico quando estava no Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur.

A indonésia Siti Aisyah e a vietnamita Thi Huong, acusadas pelo crime, estão sendo julgadas desde segunda-feira 2 na Alta Corte de Shah Alam, subúrbio de Kuala Lumpur, onde fica o aeroporto.

"Encontramos VX na camisa sem mangas de Siti Aisyah", declarou o químico Raja Subramaniam durante seu depoimento como testemunha. A roupa usada por Thi tinha VX em estado puro e uma substância usada para fabricar veneno. Além disso, a vietnamita também tinha vestígios de veneno em suas unhas, completou ele.

As imagens das câmeras de segurança do aeroporto mostram o momento em que as duas mulheres se aproximaram de Kim antes de jogarem o líquido em seu rosto. Ambas foram detidas pouco depois do assassinato e podem ser condenadas à pena de morte.

Na abertura do julgamento, as duas se declararam inocentes. Ao longo da investigação, elas negaram que desejavam cometer um assassinato e afirmaram que foram enganadas, pois acreditavam estar participando de um programa de televisão do tipo "pegadinha".

Os advogados de defesa afirmam que os culpados são norte-coreanos que fugiram da Malásia. Seul acusa Pyongyang de ter organizado o assassinato, o que a Coreia do Norte nega. Kim Jong-nam criticava o regime de seu meio-irmão e vivia no exílio. / AFP

Veja abaixo: O poder militar da Coreia do Norte