Veteranos da II Guerra proibidos de saltar na Normandia Um grupo de veteranos da II Guerra Mundial não poderá comemorar os 60 anos da invasão da França pelos aliados da maneira como gostaria - o Exército decidiu que são velhos demais para saltar de pára-quedas sobre a Normandia. ?Fiquei deprimido. Realmente queria fazer isso?, disse Howard Greenberg, de 79 anos. ?Fico ressentido de me dizerem que não estou em forma. Peso apenas cinco quilos a mais de quando dei baixa?, explica. Greenberg serviu com a 11ª Aerotransportada, no teatro de operações do Pacífico, durante a guerra, e saltou sobre a Normandia em 1994, no 50º aniversário do Dia D. Na época, o então presidente Bill Clinton deu aprovação final para que 38 veteranos saltassem nas proximidades de Ste. Mere-Eglise, o objetivo da 82ª Divisão Aerotransportada em 1944. Alguns caíram no meio de um rebanho de vacas.