Véu islâmico definitivamente proibido na França Uma lei que proíbe o uso do véu islâmico em escolas públicas da França foi aprovada hoje, por 276 a 20, pelo Senado. A ampla maioria obtida hoje repetiu a votação de 10 de fevereiro na Câmara, onde o projeto recebeu 494 votos a favor e 36 contrários. A lei agora foi encaminha para a sanção do presidente Jacques Chirac, o que deverá ocorrer dentro de 15 dias. A nova legislação, que começará a valer já no próximo ano escolar, com início em setembro, proíbe qualquer vestimenta ou objeto que identifiquem a religião de um estudante. O solidéu judeu e grandes cruzes cristãs também estão banidos.