"Vi o horror", diz testemunha dos atentados em Madri As testemunhas do pior atentado terrorista da história da Europa nunca esquecerão as cenas de horror nas estações de trem d Madri. Ao todo, 10 bombas explodiram num espaço de meia hora em vários pontos da rede ferroviária municipal da capital espanhola matando pelo menos 190 pessoas e ferindo outras 1.200. O paramédico Enrique Sanchez sintetiza bem a clima na cidade, quando retornava da estação de Santa Eugenia: "vi o horror". O equatoriano Anibal Altamirano disse que as pessoas ficaram tão atordoadas que não conseguiram se mover quando a primeira bomba explodiu num trem na hora do rush. Quando uma segunda explosão sacudiu a lotada estação de Atocha, minutos depois, todos fugiram em pânico. "As pessoas largaram tudo - sacolas e sapatos - e correram, muitos pisoteando outros", relatou Altamirano, de 26 anos que estava na estação. "As pessoas não sabiam para onde ir", contou. "Alguns chegaram a ir para os túneis dos trens sem pensar que outros trens poderiam estar chegando". O bombeiro Juan Redondo, chegando à estação El Pozo, encontrou uma cena de "matança em escala brutal". Pelo menos 70 corpos estavam estirados na plataforma, onde duas bombas destroçaram vagões de um trem. "Parecia a plataforma da morte", disse. "Nunca tinha visto nada igual. A recuperação dos corpos foi muito difícil. Essa catástrofe vai além da imaginação". Ambulâncias com sirenes abertas e carros da polícia se esforçavam para fugir dos engarrafamentos e chegar às estações. Helicópteros sobrevoavam o local. Moradores desesperados ligavam para o telefone celular de familiares e amigos. "Em muitos corpos, podíamos ouvir o celular chamando enquanto os carregávamos", disse Beatriz Martin, uma médica que atendeu as vítimas em El Pozo.