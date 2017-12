Viaduto desaba e mata 3 brasileiros em Portugal Três trabalhadores brasileiros morreram nesta quarta-feira no desabamento parcial de um viaduto em construção em Almodôvar, no sul de Portugal. A causa do acidente com o Viaduto A2, a cerca de 150 quilômetros de Lisboa, que ocorreu esta madrugada, ainda está sendo investigada. Só à tarde foi completado o resgate das cinco vítimas que trabalhavam na construção do viaduto. A Guarda Nacional forneceu a lista de identificação das vítimas, incluindo, ao lado de dois cidadãos de Guiné Bissau, os dados dos três brasileiros: Adenilson Pereira da Silva, de 23 anos, natural de Divinolândia (MG); Erielton Vaz Ferreira, 19 anos, de Mantena (MG); e Geirton Menezes de Oliveira, 20 anos, de Gonzaga (MG). Os cinco corpos serão transportados para o Hospital de Beja, onde será feita a autópsia.