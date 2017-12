Viagem de Alckmin a Washington fica sem data definida O governador Geraldo Alckmin anunciou hoje que a viagem para Washington, agendada para o próximo sabado, dia 22, foi adiada para outubro, mas ainda sem uma data definida. O motivo do adiamento foi o ataque terrorista a Nova York e Washington. Na avaliação do governo paulista, seria improdutivo viajar aos Estados Unidos para negociar a obtenção de empréstimos junto ao Banco Mundial e ao Banco Interamericano neste momento. Também a reunião com empresários, na Câmara Americana de Comércio para apresentar oportunidades de investimentos no Estado, não deveria atrair interessados por causa do ato terrorista naquele país. Nos bancos, o governo paulista iria negociar empréstimos, no Banco Interamericano e no Banco Mundial, para novas linhas do Metrô.