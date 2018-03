Viagem de Chávez a Brasília surpreende em seu país A viagem inesperada do presidente venezuelano, Hugo Chávez, a Brasília, onde desembarca nesta sexta-feira por volta das 22 horas, causou surpresa na própria Venezuela. Fontes consultadas pela Agência Estado em Caracas disseram que Chávez teria saído insatisfeito de Quito, onde nesta quarta-feira foi oficializado o grupo "Amigos para a Venezuela". Chávez queria uma ampliação do grupo, com a inclusão de outros países, como França, Rússia, China, Argélia e Arábia Saudita. Em declarações nesta quinta-feira em Nova York, depois de um encontro com o secretário-geral das Nações Unidas (ONU), Kofi Annan, Chávez deixou claro que o grupo de países amigos deveria ser ampliado e disse ainda que não aceitará antecipar eleições, enquanto não for feita uma reforma constitucional que permita definir um calendário eleitoral democrático e igualitário para todos, inclusive para ele. Ao ser indagado sobre a proposta do secretário-geral da Organização de Estados Americanos (OEA), César Gaviria, de antecipar o referendo revogatório para maio ou junho, o presidente venezuelano declarou desconhecer essa proposta e emendou: "Não se trata de que o doutor Gaviria tenha feito alguma proposta, porque ele está trabalhando dentro da Comissão Tripartite Internacional (governo, oposição e OEA) como ´facilitador´ na mesa de discussões, mas não como mediador. Esse é seu papel", disse Chávez. De acordo com o presidente, Gaviria é seu "convidado" em Caracas e não está como membro de uma missão enviada pela OEA. "Temos de lembrar que Gaviria foi convidado por este servidor, por escrito, e ele está trabalhando na Venezuela a título pessoal. Não com um enviado da OEA, isso precisa ficar claro", acrescentou Chávez em Nova York. Em dezembro, Gaviria transmitira essa mesma posição de "facilitador" e não de mediador a Marco Aurélio Garcia, enviado especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.