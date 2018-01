Viagem de Xi a Sochi também tem objetivo político O presidente chinês, Xi Jinping, iniciou nesta quarta-feira uma viagem para assistir aos Jogos Olímpicos de Inverno, disputados no balneário russo de Sochi e se encontrar com o presidente Vladimir Putin, reunião que a mídia estatal chinesa descreve como um sinal do aquecimento das relações entre os vizinhos e ex-rivais comunistas.