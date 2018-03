Viagem não melhorou confiança em Obama, diz pesquisa A badalada viagem do candidato democrata Barack Obama ao exterior aparentemente não aumentou a confiança do eleitorado em sua capacidade de presidir os EUA -- na verdade, pode até ter dado ânimo aos seguidores do republicano John McCain, segundo pesquisa USA Today/Gallup publicada na terça-feira. O levantamento com 1.007 adultos, feito entre sexta e domingo, mostrou um aumento no provável eleitorado republicano em comparação há um mês, e uma profunda divisão do país quanto a um cronograma para retirar as tropas do Iraque. A vantagem de Obama sobre McCain entre os eleitores registrados, que era de 6 pontos percentuais em junho, caiu para 3 (47-44). Entre os eleitores que dizem ter a intenção de efetivamente votar em novembro, McCain agora vence por 49-45 por cento, revertendo a vantagem de 5 pontos que Obama tinha no mês passado. A margem de erro é de 4 pontos percentuais em ambas as pesquisas. De acordo com o USA Today, a maioria dos entrevistados acha que Obama se sairia melhor do que McCain lidando com os outros países. Mas 41 por cento não o consideram preparado para ser o comandante-chefe das forças norte-americanas -- número praticamente igual aos 40 por cento de junho, antes que Obama passasse 10 dias na Europa e no Oriente Médio para demonstrar suas credenciais diplomáticas. A viagem dele foi elogiada por 35 por cento dos entrevistados e criticada por cerca de 25 por cento. Outros 38 por cento disseram não ter opinião a respeito. Seis em cada dez republicanos acham que a viagem mereceu uma cobertura "injustamente positiva" da imprensa. (Reportagem de David Morgan)