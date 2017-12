"Viagens do amor" criam vírus do HIV híbrido Os vírus HIV resistentes aos tratamentos contra a aids estão aumentando e, na Itália, está se difundindo um vírus "híbrido", fruto das chamadas "viagens do amor", informou, nesta quinta-feira, o imunologista italiano Fernando Aiuti, durante congresso internacional sobre aids que está sendo realizado em San Marino. As combinações do HIV se devem, em particular, à conjunção de cepas africanas, asiáticas e européias e tornam mais difícil o trabalho dos virologistas e infectologistas, afirmou Aiuti. "Não se trata de supervírus mais perigosos, mas, sim, de híbridos que demonstram que o vírus HIV circula com aspectos sempre novos em relação a 10 anos atrás, por exemplo", explicou o imunologista. Segundo Aiuti, o fenômeno da resistência viral está também vinculado ao abandono das terapias por parte de muitos doentes, o que facilita uma seleção das cepas virais mais fortes.