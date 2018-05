Vice apoia reforma para 3º mandato a Cristina Kirchner O vice-presidente da Argentina e presidente do Senado, Amado Boudou, apoia uma reforma constitucional na Argentina que permita uma terceira eleição da presidente Cristina Kirchner. Em reunião com cerca de 70 dirigentes políticos ligados ao governo, realizada ontem (26), em Mar Del Plata, Boudou disse que a discussão sobre o assunto não pode esperar até 2015, ano das próximas eleições presidenciais. Boudou deu a declaração no encerramento do encontro, após a deputada provincial (estadual) de Buenos Aires, Fernanda Raverta, representante do movimento de jovens kirchneristas, ter defendido a continuidade de Cristina Kirchner na presidência da Argentina.