Vice argentino reativa pressão por 3º mandato para Cristina O vice-presidente da Argentina e presidente do Senado do país, Amado Boudou, ocupou ontem no centro do noticiário político após dizer, em uma reunião com apoiadores do governo, que o início das discussões sobre uma reforma constitucional para permitir um terceiro mandato para Cristina Kirchner não pode esperar até 2015, ano das próximas eleições presidenciais.