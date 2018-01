Vice boliviano viaja para reunir-se com Banzer O vice-presidente da Bolívia, Jorge Quiroga, partiu hoje para Washington, onde realizará uma visita ao presidente Hugo Banzer, que encontra-se sob tratamento de quimioterapia para neutralizar tumores cancerígenos em um dos pulmões e no fígado. Quiroga, que exerce a presidência interinamente desde que Banzer viajou à capital norte-americana, no dia 1º, entregou o mando do país ao presidente do Senado, o oficialista Leopoldo López. A viagem ocorre em meio a especulações de que o governo já prepara uma transição para que Quiroga assuma a presidência até o final do mandato, em 6 de agosto de 2002. Quiroga, de 41 anos, disse que iria visitar Banzer na qualidade de seu colaborador, a quem acompanha há 13 anos na atividade política. "Vou levar meu afeto e também conversar sobre assuntos de Estado", acrescentou.