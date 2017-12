Vice-chanceler iraquiano é morto em Bagdá Um grupo armado emboscou e matou neste sábado um vice-chanceler iraquiano, enquanto ele se dirigia para seu escritório em Bagdá. Pistoleiros dispararam contra Bassam Sali Kubba, de 60 anos, no distrito sunita de Azimiya, onde o regime de Saddam Hussein tinha sólido apoio. Mestre em relações internacionais pela Universidade St. John?s, de Nova York, Kubba era o mais velho diplomata de carreira do ministério. Foi chefe-interino da missão iraquiana nas Nações Unidas e embaixador do Iraque na China. Ele também atuou no comitê que administrou o país após a queda de Saddam. O ataque deste sábado foi o segundo contra integrantes do governo interino em quatro dias. Na quarta-feira, o vice-ministro da Saúde, Ammar al-Safar, escapou de uma tentativa de assassinato, também na região de Azimiya.