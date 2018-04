Vice-chefe da Suprema Corte é morta no Cáucaso Homens armados mataram hoje, no norte do Cáucaso, a juíza Aza Gazgireeva, vice-chefe da Suprema Corte regional, logo após ela deixar seus filhos na escola, informaram funcionários do governo. Cinco outras pessoas, entre elas uma criança pequena, ficaram feridas no atentado. O assassinato ocorrido na Ingushetia - país da Federação Russa a oeste da Chechênia - evidencia como a violência tomou conta da região, assolada há anos pela pobreza, corrupção e expansão do radicalismo, além de quase 15 anos de lutas na Chechênia.