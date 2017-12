Vice de Bush atira acidentalmente em homem no Texas O vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney, feriu um homem ao atirar acidentalmente com uma espingarda enquanto os dois caçavam no Texas, segundo a rede de televisão CNN. O incidente ocorreu na tarde de sábado e a vítima está fora de perigo. Trata-se do advogado Harry Whittington, de 78 anos, que foi levado em uma ambulância ao Hospital Corpus Christi Memorial, onde ficou internado. Whittington está "alerta e bem", segundo Katharine Armstrong, a dona do rancho onde Cheney e seu companheiro caçavam codornas. O vice de George W. Bush teria se virado para atirar em um pássaro, mas atingiu seu companheiro de caça. A porta-voz de Cheney, Lea Anne McBride, disse que o vice-presidente visitou Whittington neste domingo, mas que voltará normalmente ao trabalho amanhã. Whittington continua no hospital e seu estado de saúde é estável, segundo fontes do centro médico, que confirmaram que Cheney foi ao hospital na manhã deste domingo, acompanhado de agentes do serviço secreto. O vice-presidente é um entusiasta da caça e viajou ao Texas na sexta-feira para caçar no sábado com um pequeno grupo de pessoas, entre elas, Whittington, que é um advogado de Austin, no Texas. O rancho Armstrong é um dos maiores da região e Cheney já o tinha visitado em várias ocasiões. Alteração: Este texto foi alterado às 20h25, com o acréscimo de informações e ajuste no título.