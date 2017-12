Vice de Bush visita Japão em busca de aliança estratégica O vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney, fará uma visita oficial ao Japão entre terça e quinta-feira para concretizar a aliança estratégica entre os dois países. A agência de notícias japonesa Kyodo citou fontes da Administração americana para afirmar que Cheney pedirá ao Japão um maior envolvimento nos conflitos do Iraque e Afeganistão. O pedido chega em um momento em que o Japão promove um desdobramento militar no oceano Índico em apoio às operações nos dois países, movimento que foi altamente apreciado pela administração Bush. Segundo a agência, Cheney informará aos dirigentes do Japão o plano do presidente George W. Bush de postar mais tropas no Iraque. Além disso, durante as reuniões que fará com o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, e com o ministro de Assuntos Exteriores, Taro Aso, Cheney reiterará a posição americana de continuar ajudando no conflito do seqüestro de cidadãos japoneses por parte do regime norte-coreano durante as décadas dos anos 70 e 80 do século passado. Depois de visitar o Japão, Cheney segue viagem rumo à Austrália.