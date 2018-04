Vice de Cristina é suspeito de tráfico de influência

O vice-presidente argentino, Amado Boudou, foi acusado ontem formalmente de favorecer a empresa de um amigo em uma licitação para a impressão de papel-moeda no país. A denúncia de corrupção, apelidada pelos portenhos de "Boudougate", é a primeira do segundo mandato da presidente Cristina Kirchner.

Segundo o promotor da Justiça Federal Carlos Rívolo, o vice-presidente está sendo investigado por violação de seus deveres de funcionário público. Ele é suspeito de ter pressionado o Banco Central (BC) argentino para que a antiga gráfica Ciccone - hoje rebatizada de Companhia de Valores Sul-Americana e controlada por Alejandro Vanderbroele, amigo de Boudou desde a adolescência - ganhe um contrato de US$ 50 milhões para imprimir 300 milhões de notas de 100 pesos.

Além disso, existem suspeitas de que Boudou, ministro da Economia no primeiro mandato de Cristina, poderia ter interferido pela suspensão do estado de falência da gráfica. Segundo Laura Muñoz, ex-mulher de Vanderbroele, o empresário é um testa de ferro de Boudou. "Ele mesmo e disse isso. Tenho provas dos negócios. Meu ex-marido trabalha diretamente para o governo", disse Laura.

O amigo do vice, apesar de estar registrado como trabalhador autônomo, comprou a falida Ciccone, a maior gráfica do país, em 2010, por meio da empresa The Old Fund. A sociedade anônima foi criada em 2008 com um capital de apenas US$ 7 mil.

O contrato com a Casa da Moeda da Argentina ainda não foi fechado. A presidente do BC, Mercedes Marcó del Pont, resiste em conceder a tarefa de impressão de cédulas para a empresa de Vanderbroele. A proposta do empresário é 30% mais cara do que o serviço oferecido pela Casa da Moeda do Brasil, que desde o último trimestre de 2010 imprime parte das notas de 100 pesos argentinos.

Em razão da disparada da inflação, a Casa da Moeda argentina - que tem equipamento tecnologicamente defasado - acumula problemas para atender à crescente demanda por cédulas e precisa terceirizar a produção das cédulas.

Para contornar o problema, técnicos do BC sugeriram a compra de novas máquinas para a Casa da Moeda ou a impressão de notas de 200 a 500 pesos. O governo recusa-se a imprimir notas com valores maiores, já que, segundo economistas, isso implicaria admitir uma escalada da inflação, que a administração Kirchner nega.

Espécie de "cristão-novo" do kirchnerismo, Boudou sofre com a antipatia de diversos setores internos do governo, especialmente os peronistas tradicionais, já que o vice - de passado neoliberal - é considerado um "arrivista" no governo. Em dezembro, antes de iniciar uma breve licença médica, Cristina deu um alerta a Boudou, que ficaria na presidência interina do país: "Veja lá o que vai fazer".