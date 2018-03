Vice de McCain é inexperiente para 60%, revela pesquisa A maioria dos eleitores norte-americanos tem dúvidas sobre a experiência e a capacidade para liderar da governadora do Alasca, Sarah Palin, candidata à vice-presidência do Partido Republicano, segundo pesquisa do jornal Washington Post a pedido da ABC News, divulgada hoje, dia do debate entre ela e seu rival democrata, o senador Joe Biden. "Seis em cada dez eleitores vêem Sarah como sem experiência para ser uma presidente eficiente, e um terço deles agora são menos propensos a votar em McCain por causa dela", apontou o jornal, referindo-se ao candidato à presidência republicano, o senador John McCain. No momento de sua nomeação, Sarah aparecia com aprovação semelhante à de McCain ou mesmo à do candidato presidencial democrata, Barack Obama. Porém esse apoio caiu fortemente nas últimas semanas, mostrou a pesquisa. "Democratas e republicanos agora tendem mais a duvidar das qualificações dela, mas a principal mudança (na queda da aprovação) ocorre entre os independentes", apontou a sondagem. Em uma corrida acirrada pela Casa Branca, os votos dos independentes - que não se identificam automaticamente com nenhum dos dois maiores partidos - podem ser cruciais para a vitória. No início de setembro, os independentes se dividiam em sua avaliação da experiência de Sarah. Agora, eles observam esse ponto como fraco na candidata em uma proporção de dois para um. Dois terços também não acreditam que ela esteja apta para assumir a Casa Branca. McCain anunciou Sarah como companheira de chapa no início de agosto. Inicialmente a nomeação causou boa impressão entre os republicanos, em especial entre os conservadores, pelas posturas dela contra o aborto e favorável ao direito de se portar armas, além de sua figura de mãe de cinco filhos religiosa. Porém, após várias entrevistas ela se mostrou vacilante em alguns momentos, levantando dúvidas sobre seu domínio da cena política e aptidão para o cargo. Os democratas, contudo, também se mostram temerosos com o candidato à vice-presidente, Joe Biden, senador por Delaware. Biden já foi chamado de "máquina de gafes". O debate entre os vices ocorre hoje, a partir das 22 horas, pelo horário de Brasília. A pesquisa nacional foi conduzida entre 27 e 20 de setembro entre 1.070 adultos registrados para votar. Os resultados têm margem de erro de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. As informações são da Dow Jones.