Vice de Saddam manda príncipe saudita "para o inferno" O ministro do Exterior saudita afirmou que o presidente iraquiano, Saddam Hussein, deveria fazer um sacrifício e renunciar caso isso levasse ao fim da guerra. A declaração recebeu uma dura resposta iraquiana. Numa entrevista coletiva em Bagdá, o vice-presidente iraquiano, Taha Yassin Ramadan, respondeu simplesmente ao príncipe Saud: "Vá para o inferno". "Se a única coisa que resta para resolver a situação no Iraque é um sacrifício do presidente Saddam Hussein, e já que ele está pedindo a todos os iraquianos para sacrificarem suas vidas pelo país, então o mínimo que se poderia esperar é que ele fizesse o mesmo e se sacrifique por seu país", disse o príncipe Saud al-Faisal. "Você é um perdedor, você é muito pequeno para falar com o líder do Iraque e aqueles que serão varridos das terras do mundo árabe são pessoas como você. Você é um indivíduo servil e um lacaio," afirmou Ramadan, dirigindo-se ao príncipe saudita. Ramadan também acusou os governantes da Arábia Saudita de servir aos interesses dos EUA ao permitir que as forças americanas usem seu território, e ao aumentar a produção de petróleo para compensar a redução na produção iraquiana. "Você é um fracasso, vá para o inferno. Todos desejamos que você não tivesse um nome árabe ou raízes árabes", disse Ramadan, referindo ao chanceler saudita. O vice-presidente iraquiano também exortou os povos árabes a levantar-se contra os governos que colaboram com os EUA na atual guerra, ao mesmo tempo em que pediu aos países vizinhos mais voluntários e mártires. Taha Yassin Ramadan também afirmou que o Iraque não dispõe de armas de destruição em massa. "Digo a todos que o Iraque não possui nenhuma arma de destruição em massa e é uma vergonha o fato de os Estados Unidos ficarem repetindo esta mentira", disse. O vice-presidente também acusou "as forças dos invasores de estarem dispostas a levar ao Iraque armas proibidas" para depois afirmarem: "Olhem o que encontramos". Veja o especial :