Vice dos EUA diz ter dúvidas sobre eleições no Irã

Segundo Biden, o interesse do governo norte-americano é o mesmo de antes das eleições - colocar fim aos esforços do Irã para desenvolver armas nucleares e seu apoio ao terrorismo. O vice-presidente disse ainda que ficou perturbado com a forma com que o governo iraniano parece estar suprimindo o diálogo e reprimindo os protestos contra a reeleição de Ahmadinejad.

Biden disse que há muitas questões sobre as eleições no Irã, mas que os Estados Unidos não possuem fatos para emitir um parecer justo. Ele ainda questionou se o resultado representa de forma precisa a vontade do povo iraniano. As informações são da Associated Press.