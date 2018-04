Vice é eleito com 65% dos votos, diz governo A comissão eleitoral do Iêmen disse ontem que 65% dos 10 milhões de votos na eleição do país foram para o vice-presidente Abed Mansour Hadi, candidato único na votação, negociada por EUA e Arábia Saudita. O ex-ditador Ali Abdullah Saleh deixou o poder no final do ano passado, após meses de protestos contra seu regime. O porta-voz do departamento de Estado americano, Mark Toner, disse que a eleição foi um passo positivo. Saleh foi o único líder a deixar o poder de maneira negociada na Primavera Árabe.