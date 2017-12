Vice-governador de Bagdá é assassinado O vice-governador de Bagdá, Hatim Kamil, foi assassinado nesta segunda-feira quando dirigia-se ao trabalho, segundo informação do governador da capital, Ali al-Haidari. Vários políticos e autoridades do governo iraquiano foram assassinados recentemente por rebeldes, que tentam desestabilizar a atual administração do país.