Vice-governador de Kandahar morre após ataque com explosivos

CABUL - O vice-governador da província afegã de Kandahar, uma das principais áreas de operações dos insurgentes talibãs, morreu neste sábado após uma explosão na capital da província, informou uma fonte oficial.

Abdul Latif Ashna se dirigia a seu escritório em Kandahar quando uma motocicleta carregada com explosivos detonou, detalhou à Efe o porta-voz do governador da província, Zalmai Ayubi.

O atentado ocorreu no distrito 5 da cidade, e segundo a emissora afegã "Tolo", três guarda-costas do político ficaram feridos.

Até o momento, nenhuma organização reivindicou o ataque, mas os atentados com explosivos são uma das táticas mais usadas pelos insurgentes talibãs em sua luta contra o Governo afegão e as tropas internacionais destacadas no país.